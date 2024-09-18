Память погибшего на военной службе выпускника школы № 6 почтили в Лобне
Выпускник школы № 6 в Лобне, подполковник ФСБ Вячеслав Сахнов погиб при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Ученики образовательного учреждения почтили его память на линейке.
Вячеслав Иванович Сахнов участвовал в операции по ликвидации бандгруппы, которая готовила захват школы в Дербенте. Он получил ранение в ночь на 17 сентября и скончался в госпитале.
В школе создали музей в его честь и установили Парту героя в феврале 2023 года. Участники торжественной линейки возложили цветы 17 сентября и почтили память минутой молчания.
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Память погибшего на военной службе выпускника школы № 6 почтили в Лобне
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