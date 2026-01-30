Память поэта Николая Дмитриева почтили в Балашихе

В Балашихе состоялась памятная встреча, посвященная дню рождения поэта Николая Дмитриева. Мероприятие прошло 29 января в городской библиотеке семейного чтения.

Участие во встрече приняли депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, заместитель начальника управления культуры администрации округа Марина Чернова, а также заместитель ответственного секретаря Союза писателей России Нина Попова. К ним присоединились школьники и поклонники творчества Дмитриева.

Студия «Маска» представила театральную постановку о жизни поэта. Трио «Яблонька» исполнило песни на его стихи, а ученики местных школ прочитали произведения из его наследия.

«Очень теплое и душевное мероприятие. Важно, что мы храним память о наших выдающихся земляках», — сказал Владимир Шапкин.

На встрече также представили новый сборник «Осыпаю любовь. Сей свет», который посвящен популяризации творчества Дмитриева. В книгу вошла статья его сына, Евгения Дмитриева, о семейной династии педагогов.