Память Подольских курсантов почтили возложением цветов к мемориалу
День памяти Подольских курсантов — значимое событие не только для жителей округа, но и для всех россиян, ведь благодаря отваге и мужеству учащихся артиллерийского и пехотного военных училищ враг не смог подобраться к столице в 1941 году. 5 октября в Подольске состоялись памятные мероприятия в честь этой даты.
Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с депутатами, представителями администрации, духовенством Подольского благочиния, участниками ветеранских движений и трудовыми коллективами возложил цветы к вечному огню на площади Славы. К ним присоединились неравнодушные подольчане, кадеты и юнармейцы.
«Эта героическая дата навсегда вписана в историю Подольска, в сердца его жителей. Судьба округа неразрывно связана с подвигом, мужеством и верностью долгу. Подольчане выросли на этой памяти — на примере стойкости, достоинства и любви к Родине. Мы помним. Мы гордимся. Мы продолжаем их путь», — сказал Григорий Артамонов.
Возложением цветов и минутой молчания почтили память героев в сквере Подольских курсантов и возле стелы «Город трудовой доблести».
Григорий Артамонов вместе с подольчанами принял участие в молебне, который провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий в Троицком Кафедральном соборе.