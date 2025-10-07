Память Подольских курсантов почтили возложением цветов к мемориалу

День памяти Подольских курсантов — значимое событие не только для жителей округа, но и для всех россиян, ведь благодаря отваге и мужеству учащихся артиллерийского и пехотного военных училищ враг не смог подобраться к столице в 1941 году. 5 октября в Подольске состоялись памятные мероприятия в честь этой даты.