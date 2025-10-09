Память писателя Юлиана Семенова почтили в Павловском Посаде

Торжественное мероприятие посвятили автору легендарного образа Штирлица, выдающемуся писателю Юлиану Семенову. В нем приняли участие председатель организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов, представители совета ветеранов и фонда «Защитники Отечества», депутаты, ветераны боевых действий и СВО, неравнодушные жители округа.

Местом для проведения митинга не случайно была выбрана площадка у памятника знаменитому земляку, актеру Вячеславу Тихонову. Именно он воплотил на экране культовый образ разведчика Максима Исаева. Штирлиц давно считается символом профессионализма, мужества и преданности Отечеству.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов особо отметил, что инициатива проведения памятного мероприятия исходила от самих жителей города.

«Когда люди сами предлагают сохранить и почтить культурное наследие, это дорогого стоит. Именно такие инициативы делают нашу жизнь содержательнее», — подчеркнул руководитель муниципалитета.