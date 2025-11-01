Память писателя Андрея Белого почтили в Балашихе

В микрорайоне Кучино города Балашиха состоялось торжественное мероприятие, посвященное 145-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Андрея Белого. Участники акции возложили цветы к памятнику литератора и посетили дом-музей, в котором поэт проживал и творил.

В числе гостей были депутаты Совета депутатов городского округа Балашиха Александр Евсюткин и Илья Очаковский, заместитель начальника управления культуры Балашихи Ирина Лагутина, директор «Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого» Светлана Фандюшина, а также школьники и местные жители.

«Сегодня мы чтим память и отдаем дань уважения знаменитому писателю. Андрей Белый — это столп русской культуры. И нам очень повезло, что история жизни великого поэта связана с нашим городом», — отметил депутат Александр Евсюткин.

История «Дома-музея Андрея Белого» начинается с 2005 года, когда в доме поэта был открыт отдел краеведческого музея. Это место стало центром культурного наследия и важным объектом для поклонников творчества писателя.

Андрей Белый жил в Кучино с 1925 по 1931 год. Этот период считается одним из самых значимых в жизни и творчестве поэта. Именно здесь были созданы его автобиографические произведения — трилогия «Начало века», «Между двух революций» и «На рубеже веков». В доме-музее бережно сохраняются материалы, отражающие этот плодотворный этап его жизни.