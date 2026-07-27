Память писателя Александра Фадеева почтили в Воскресенске

24 июля в Центральной библиотеке имени Инны Гофф провели встречу к 80-летию романа «Молодая гвардия» и 125-летию со дня рождения Александра Фадеева. Участники говорили о судьбах героев-подпольщиков и о значении наследия писателя.

Александр Фадеев — классик советской литературы, военный корреспондент и руководитель Союза писателей СССР. Его роман «Молодая гвардия», опубликованный в 1946 году, стал летописью мужества юных подпольщиков из Краснодона, которые в годы оккупации проявили невероятную силу духа.

Участники мероприятия узнали о жизненном и творческом пути писателя, малоизвестных фактах создания романа и судьбах участников подпольной организации. Гости посмотрели отрывки из программы Виталия Вульфа и фрагменты фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия» 1947 года.

Отдельно обсудили попытки искажения исторической правды и важность сохранения памяти. Во встрече участвовали депутат округа Геннадий Коротеев и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Они подчеркнули, что литература — это надежный хранитель памяти, который не дает забыть подвиги героев.