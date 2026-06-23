Память пионера-героя Леонида Голикова почтили в Солнечногорске

22 июня в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева в Солнечногорске состоялась встреча «Облачный полк», посвященная пионеру-герою Леониду Голикову. Событие приурочили к 100-летию со дня его рождения и 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Встреча прошла для школьников из пришкольных лагерей округа. Ребятам представили материалы о жизни и подвиге Леонида Голикова, который стал Героем Советского Союза в годы войны. В библиотеке использовали формат «виртуального дневника памяти», чтобы показать события его биографии и боевого пути.

Заведующая Центральной детской библиотекой имени Бориса Васильева Марина Богатова рассказала о подготовке к встрече и работе с историческими материалами. По ее словам, особое внимание уделили книге Эдуарда Веркина «Облачный полк», посвященной подвигу юного разведчика. Автор работал над произведением несколько лет, изучал архивы и посещал места, связанные с жизнью Голикова.

«Он решил написать эту книгу еще в 2000 году. Долго изучал архивные материалы, ездил на место смерти Лени Голикова, общался с родными, которые остались в живых, чтобы написать эту книгу. Для детей очень мало современных книг о Великой Отечественной войне. Это не документальная история, а художественное произведение с элементами приключений и мистики», — сказала Марина Богатова.

В обсуждении также участвовала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина. Она подчеркнула значение таких встреч для воспитания школьников и сохранения памяти о войне.

«Сохранение исторической памяти — важная часть образования и воспитания детей. На примерах сверстников они учатся лучшим человеческим качествам. Пока мы говорим о героях, они живы и их подвиг не будет забыт», — отметила Ирина Тишина.

Завершилась встреча знакомством школьников с литературой о пионерах-героях. Событие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений».