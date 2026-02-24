Память героев почтили в Солнечногорске в День защитника Отечества

В День защитника Отечества у мемориала «Защитники Солнечногорска» прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти героев нескольких эпох. Более 60 военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и обучающихся по программе «Герои Подмосковья», возложили цветы в знак уважения.

В церемонии на Советской площади приняли участие Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков и руководитель подмосковного филиала Госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

«Подвиг наших дедов и прадедов — это нравственный ориентир для всех нас. Сегодняшние защитники Родины продолжают традиции мужества и самоотверженности. Наша задача — бережно хранить память и поддерживать тех, кто стоит на защите страны», — отметила Мария Нагорная.

Участники мероприятия почтили ветеранов, погибших в боях за Родину, и выразили поддержку нынешним защитникам.

«Низкий поклон всем, кто сражался за Родину в разные годы, и кто стоит на страже ее интересов сейчас. Наша сила — в памяти и единстве. Вечная слава павшим, здоровья и сил — живым!», — сказал Константин Михальков.

Мемориал «Защитники Солнечногорска» был открыт 7 ноября 1947 года в память о солдатах, погибших при освобождении города в Великой Отечественной войне.