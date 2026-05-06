Память павших воинов-дорожников почтили возле мемориала в Одинцове

Возле мемориального комплекса, возведенного в честь воинов-дорожников на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе, прошла торжественная церемония. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подвиг героев почтил, в частности, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Олег Бурцев. Участники церемонии возложили к подножию памятника венки и живые цветы, после чего объявили минуту молчания.

Монумент имеет большую историческую значимость: в годы войны именно трасса М-1 являлась одной из ключевых военных артерий страны. По ней осуществляли снабжение Московского оборонительного узла, а затем и всего Западного фронта. Значение этой дороги для исхода битвы под Москвой трудно переоценить.

Памятник, открытый 7 мая 2002 года, посвятили трагическому и героическому эпизоду. Речь идет о семи воинах-дорожниках, которые 23 апреля 1942 года на 135-м километре Минского шоссе храбро вступили в неравный бой с превосходящими силами фашистской армии — противник имел явное преимущество и в вооружении, и в живой силе.