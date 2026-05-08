Память павших героев почтили на Видновском кладбище Ленинского округа

На Видновском кладбище прошли митинг и церемония возложения цветов в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В акции памяти приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, депутат Госдумы Роман Терюшков, ветераны, участники СВО и жители муниципалитета.

Участники собрались у мемориалов, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны и бойцов, не вернувшихся из зоны специальной военной операции. Собравшиеся возложили цветы к памятнику ветеранам и мемориальному комплексу участникам СВО, после чего почтили павших минутой молчания.

Станислав Каторов напомнил, что в годы войны на фронт из Ленинского округа ушли около 33 тысяч жителей. По его словам, домой не вернулась треть из них.

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Подвиг наших предков продолжают современные защитники страны. Наша задача — сохранить память обо всех, кто проявил мужество и героизм», — сказал глава округа.

Роман Терюшков отметил значение Дня Победы для жителей страны и подчеркнул, что память о событиях военных лет остается общей для нескольких поколений.

«Этот день объединяет людей по всей стране. Победа была достигнута огромной ценой, и память о погибших солдатах остается частью нашей истории», — заявил депутат Госдумы.

В церемонии также участвовали представители администрации и депутатского корпуса, духовенство, семьи участников СВО, члены Ассоциации ветеранов СВО, школьники, волонтеры Подмосковья, юнармейцы и молодогвардейцы.