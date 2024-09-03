Память погибшего в Беслане офицера Михаила Кузнецова почтили в Раменском

Фото: Раменский медиацентр

Память офицера спецподразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова почтили в Раменском округе. Он погиб при освобождении заложников в школе Беслана.

Могилу Михаила Кузнецова в День солидарности борьбы с терроризмом посетили участники Раменского отделения общественной организации «Боевое братство». Здесь также собрались родные военного и представители Северной Осетии. Кроме того, в этот день ученики и педагоги Юровской школы, где учился Михаил Кузнецов, провели памятную линейку.

Михаил Борисович погиб 3 сентября 2004 года, спасая заложников в школе № 1 в Беслане. В безопасное место он эвакуировал 20 человек, получив множественные ранения несовместимые с жизнью. Кузнецов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени посмертно.

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