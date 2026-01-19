Память народного артиста Геннадия Юхтина почтили в Воскресенске

Памятное мероприятие провели волонтеры и активисты «Движения первых» первичного отделения молодежного центра «Олимпиец» Вместе с учениками школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова они собрались у мемориальной доски, посвященной советскому и российскому актеру Геннадию Юхтину.

Геннадий Юхтин за долгие годы своей творческой деятельности снялся в более 150 фильмах и телесериалах. Зрителям запомнились его яркие роли в картинах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Ошибка резидента» и многих других.

Детские годы актера неразрывно связаны с Воскресенском. Вторым домом для рано осиротевшего Геннадия Юхтина стало учреждение для детей погибших офицеров армии и флота, расположенное в имении Спасское.

Специалисты молодежного центра «Олимпиец» на памятном мероприятии рассказали школьникам о жизни и творческом пути Геннадия Юхтина. Участники почтили минутой молчания память артиста и возложили цветы к мемориальной доске.