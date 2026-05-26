Память моряков Цусимского сражения почтили в Химках

25 мая в лицее № 10 в Химках прошла встреча, посвященная Дню памяти русских моряков, погибших в Цусимском сражении. Участникам рассказали о ходе боя и судьбе участников русской эскадры у острова Цусима.

В лицее собрались школьники и представители общественных организаций. Им напомнили о событиях Русско-японской войны и одном из самых тяжелых морских сражений начала XX века. Особое внимание уделили подвигу моряков, которые продолжали бой даже на поврежденных и тонущих кораблях.

Представитель движения общественной поддержки Владислав Степушин подчеркнул значение сохранения исторической памяти и рассказал о цели встречи в рамках программы «Успех V единстве поколений».

«У острова Цусима произошло одно из самых трагических сражений в истории русского флота. Эскадра под командованием адмирала Рожественского потерпела поражение от японского флота. Но мужество моряков не было напрасным, их стойкость стала примером для будущих поколений. Мы хотим, чтобы молодежь знала не только о победах, но и о тяжелых страницах истории, которые тоже требуют уважения», — сказал он.

Участникам подробно рассказали о ходе сражения, действиях кораблей и героизме экипажей. Отдельно упомянули крейсер «Варяг», а также корабли, которые шли в атаку под огнем противника. Школьникам объяснили, почему Цусимское сражение стало символом трагедии русского флота и какие уроки из него извлекают сегодня.