Память молодогвардейцев почтили в Воскресенске

К мемориалу «Вечный огонь» пришли представители молодежных объединений, местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, депутаты, школьники и жители города.

Они почтили память участников организации «Молодая гвардия», которая действовала в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Ее члены — молодые патриоты — вели подпольную борьбу: распространяли листовки, собирали разведданные и совершали диверсии против оккупационных властей. Почти все участники организации были схвачены и казнены.

Депутат округа Геннадий Коротеев, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что подвиг молодогвардейцев служит живым примером для новых поколений. Он отметил их несгибаемую волю и готовность к самопожертвованию, а также призвал сохранять и передавать память об их героизме.