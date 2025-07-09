Память Лопасненского батальона народного ополчения почтили в Чехове

В муниципальном округе Чехов состоялось памятное мероприятие, посвященное героям Лопасненского батальона народного ополчения. Объединение создали 7 июля 1941 года, в начале Великой Отечественной войны, в школе № 5. В его ряды вступили рабочие, колхозники и молодые люди. Они держали оборону близ населенных пунктов Боровск и Балабаново.

В памятном мероприятии приняли участие активисты Чеховского клуба волонтеров и регионального отделения «Волонтеры Подмосковья», представители «Движения первых» и военно-патриотических клубов. Они почтили ополченцев, которые защищали Родину ценой своей жизни, минутой молчания.

После участники митинга по традиции отправились в Боровск. Там делегация почтила память Лопасненского батальона в деревне Ильино, где проходили сражения в 1941 году. Затем для них провели экскурсию по городским достопримечательностям.