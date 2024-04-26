Память ликвидаторов аварии в Чернобыле почтили в Воскресенске | 360°

26 апреля 2024, 17:35
Память ликвидаторов аварии в Чернобыле почтили в Воскресенске
Мероприятие, посвященное памяти героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, прошло в Воскресенске. Жители города собрались у мемориала, расположенного возле школы № 3, чтобы вспомнить и почтить тех, кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, борясь с последствиями одной из самых страшных техногенных катастроф XX века.
Среди собравшихся были учащиеся местных школ, общественные активисты, просто неравнодушные граждане и те, кто своими руками помогал ликвидировать последствия аварии.
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«Титанический труд ликвидаторов привел к победе над страшной стихией. Спасибо всем, кто стоял на передовой и пожертвовал своей жизнью в борьбе с последствиями катастрофы. Низкий поклон героям-ликвидаторам…», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
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