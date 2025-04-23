Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтят в Химках

Жители Химок примут участие памятной акции, приуроченной к дате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Митинг проведут в сквере имени Марии Рубцовой.

Одна из крупнейших техногенных катастроф XX века произошла 26 апреля в 1986 году. Взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции поднял в атмосферу облако радиоактивной пыли, которая распространилась на тысячи километров. Авария сразу же унесла жизни 31 человека, еще более полумиллиона ликвидаторов, которые принимали участие в тушении пожаров, получили опасные дозы радиации. Своим здоровьем они рисковали, чтобы предотвратить возможный повторный взрыв.

«В ликвидации аварии участвовали 774 химчанина. Одни очищали территорию Чернобыльской АЭС и строили „саркофаг“ для укрытия разрушенного блока, другие следили за безопасностью работ и помогали оказывать помощь пострадавшим в больницах. Вечная память всем жертвам страшных событий», — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

Акцию памяти проведут в сквере имени Марии Рубцовой 26 апреля в 11:00 у мемориала ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.