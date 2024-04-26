Память ликвидаторов аварии в Чернобыле почтили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:38 Память ликвидаторов аварии в Чернобыле почтили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Митинг памяти погибших ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции прошел в Солнечногорске. В этом году исполняется 38 лет со дня крупнейшей трагедии в истории атомной энергетики. Присутствующие возложили цветы и венки к памятному знаку, установленному в честь участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Почтить память пришли заместитель главы администрации муниципалитета Марина Маннапова, представители солнечногорского отделения общественной организации «Союз — Чернобыль», ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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«В этот день, 26 апреля, мы собираемся, чтобы почтить память тех, кто самоотверженно боролся с последствиями крупнейшей аварии в истории атомной энергетики. Масштаб последствий сложно оценить и по сегодняшний день, в той или иной степени это событие затронуло жизни миллионов людей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В общей сложности в устранении последствий аварии участвовали более 300 жителей городского округа Солнечногорск.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. В атмосферу выбросило смесь из опасных веществ, в том числе урана, йода и плутония. На плечи ликвидаторов легли задачи по дезактивации территории, захоронению радиоактивных материалов и оборудования, эвакуации и переселению людей, а также многие другие мероприятия. В этой страшной трагедии пострадало три миллиона человек.

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