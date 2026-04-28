Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Солнечногорске

В начале встречи участники почтили память погибших от последствий катастрофы минутой молчания, вспомнив трагические события 26 апреля 1986 года.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар обратилась к гостям с речью, в которой выразила благодарность ликвидаторам за их самоотверженный труд. Она вручила благодарственные письма Александру Леонову, Евгению Сафронову, Алексею Шишкину и Владимиру Ковалеву.

«Мы вспоминаем подвиг ликвидаторов, которые 40 лет назад, не жалея себя, спасли тысячи жизней и защитили будущее нашей страны. Их мужество и самоотверженность — пример для всех поколений. Мы обязаны помнить и заботиться о тех, кто отдал здоровье и силы ради общего блага», — сказала Ольга Гончар.

После официальной части для гостей организовали концерт и ужин. На встрече также присутствовала Людмила Кальченко, которая с 1990 года работала терапевтом в Солнечногорской больнице и помогала пострадавшим. Она поделилась своими воспоминаниями и отметила, что со временем количество пациентов, связанных с последствиями катастрофы, значительно уменьшилось.

В результате катастрофы на четвертом энергоблоке в атмосферу были выброшены опасные радиоактивные вещества. Ликвидаторы проводили работы по очистке территории, захоронению зараженных материалов и эвакуации жителей. По разным оценкам, последствия трагедии затронули около трех миллионов человек.