Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Химках | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:49 Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ветераны — ликвидаторы аварии, ученики местных школ, общественные деятели и неравнодушные жители городского округа Химки приняли участие в торжественном митинге в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Церемония прошла в сквере имени Марии Рубцовой.

Участники мероприятия собрались у памятника жертвам трагедии, чтобы возложить цветы к его подножию. Торжественную речь у мемориала произнес муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

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«Химкинские ликвидаторы были одними из первых, кто укрощал разбушевавшуюся радиацию. Операция по ликвидации последствий аварии не знала прецедентов в мировой практике. Благодаря самоотверженности чернобыльцев удалось спасти сотни тысяч жизней», — отметил Валентин Герасимов.

Бороться с последствиями аварии из Химок отправились 774 человека. Кто-то помогал в госпиталях, кто-то обеспечивал безопасность рабочих и гражданских, а кто-то ликвидировал радиоактивные остатки на территории Чернобыльской станции.

«Сегодня мы помним тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти других. Мы помним тех, кто работал на ликвидации последствий аварии в сложнейших условиях. Мы помним тех, кто продолжает работать сегодня, чтобы мир был безопаснее. Мы должны помнить о Чернобыле, чтобы никогда не повторилась эта трагедия», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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