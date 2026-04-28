Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Химках

В библиотеке семейного чтения № 1 провели лекцию, посвященную Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Мероприятие состоялось 23 апреля, на нем присутствовали читатели, активные жители и почетные гости.

С приветственной речью выступили муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Обсуждая историю Чернобыля, важно говорить не о сухих цифрах, а о человеческих судьбах. Ликвидаторы приняли на себя удар, спасая жизни других людей, и мы обязаны хранить память о каждом, кто сделал этот выбор», — отметила Ирина Спирина.

Участникам лекции рассказали о крупнейшей техногенной катастрофе XX века — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в результате взрыва на четвертом энергоблоке реактор полностью разрушился, и в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий участвовали 774 жителя Химок. Они проводили очистку территории, строили «саркофаг» над разрушенным блоком, следили за безопасностью работ и помогали пострадавшим.

«Сегодня, вспоминая трагические события, мы еще раз подтверждаем нашу связь с теми, кто прошел через ужас Чернобыля. Пусть их подвиг служит нам примером мужества и стойкости. Пока мы помним их имена и судьбы, мы сохраняем внутренний стержень страны и передаем его детям», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что главная цель таких встреч — объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу, уважения к истории и людям, которые ее защищали и создавали.