Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Химках

К мемориалу в сквере Марии Рубцовой в Химках традиционно возложили цветы в честь Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе. Всего в ликвидации аварии участвовали 774 жителя округа.

Специалисты очищали территорию Чернобыльской АЭС, строили «саркофаг» над разрушенным блоком и помогали пострадавшим. На церемонии возложения цветов собрались жители Химок, а также муниципальный депутат Глеб Демченко и лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Екатерина Калюжная.

«Сегодня, вспоминая трагические события 1986 года, мы еще раз подтверждаем нашу связь с теми, кто прошел через ужас Чернобыля. Пусть их подвиг служит нам примером мужества и стойкости», — подчеркнула Екатерина Калюжная.

Напомним, что памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы открыли в сквере имени Марии Рубцовой в Химках в 2022 году. Над созданием четырехметрового монумента работали художник Константин Синявин и скульптор Дмитрий Лындин. Члены городской общественной организации «Союз инвалидов „Чернобыля“» приняли участие в оформлении мемориала.