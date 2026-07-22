Память летчицы Марии Поповой почтили в Лобне

Памятное мероприятие состоялось 21 июля в преддверии Дня защитников неба Москвы. Советник главы Лобни Александр Коробкин, почетный гражданин города Людмила Звягина и руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Денис Барабанов посетили могилу выдающейся летчицы Марии Поповой на Краснополянском кладбище.

Мария Попова во время Великой Отечественной войны служила летчиком, командиром авиазвена, заместителем командира авиаэскадрильи 46-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков. Совершила 640 боевых вылетов. Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны и многими медалями.

После войны Мария Николаевна работала организатором и начальником службы бортпроводников в аэропорту Шереметьево. С 1961 года она вела активную военно-патриотическую работу в Лобне, выступала в воинских частях, проводила беседы и уроки мужества в школах. В августе 1999 года Марии Поповой было присвоено звание «Почетный гражданин города Лобня». Ее фамилия занесена в Книгу Почета городского музея боевой и трудовой славы.

Участники церемонии отметили, что Мария Попова пользовалась заслуженным авторитетом среди населения города и была примером силы, смелости и служения Родине.