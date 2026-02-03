Память летчика почтили в Щелкове

В округе прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. 2 февраля исполнилось 122 года со дня его рождения.

Памятный вечер состоялся в Большом зале Дворца культуры, который носит имя пилота. Мероприятие объединило разные поколения: в зале присутствовали учащиеся местных школ, кадеты, а также действующие военнослужащие Чкаловского аэродрома.

«Особое внимание было уделено ключевым вехам его биографии. Присутствующим рассказали о беспримерном беспосадочном перелете через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Слушатели узнали о сложнейших фигурах высшего пилотажа, разработанных Чкаловым. Были затронуты аспекты частной жизни летчика, его твердый характер и судьбоносные решения, сформировавшие его как национального героя», — сообщили организаторы.

Организаторы подчеркнули, что для Щелкова имя Чкалова имеет сакральное значение. Именно с местного аэродрома, ныне носящего его имя, стартовали его знаменитые экспедиции. Память о герое увековечена в названиях улиц, учебных заведений и культурных центров.