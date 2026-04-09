Память летчика-космонавта СССР Игоря Волка почтили в Жуковском

Церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза прошла в преддверии Дня космонавтики. Глава округа Андроник Пак отметил вклад мужчины в развитие авиации и космоса не только страны, но и всего мира.

Игорь Волк родился 12 апреля — в день профессионального праздника работников космической отрасли. За свою карьеру он испытал десятки самолетов, работал на атмосферном аналоге «Бурана», совершил космический полет и трудился на борту орбитального комплекса «Салют-7», «Союз Т-11» и «Союз Т-12».

На мероприятии также присутствовали депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, Герои Российской Федерации Павел Власов и Марат Алыков, научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института Сергей Чернышев, представители градообразующих предприятий, местные депутаты, ветераны и молодежь.

Вячеслав Фетисов поделился, что их с Игорем Волком связывала дружба. Он назвал его уникальным человеком, которые олицетворяет настоящий героизм. Игорь Петрович активно участвовал в жизни Жуковского, увлекался спортом и любил природу.