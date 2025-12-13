Память летчика-испытателя Николая Куимова почтили в Подольске

Память Героя Российской Федерации Николая Куимова почтили возложением цветов к его бюсту возле школы и памятным концертом. В торжественном мероприятии ко дню его рождения приняли участие родные летчика, представители Совета ветеранов, сослуживцы, педагоги и ученики.

Николай Куимов родился 16 декабря 1957 года. Жил в селе Кленово. Окончил Толбинскую среднюю школу, которая с 2022 года носит его имя.

В течение учебного года в образовательном учреждении регулярно проводят уроки мужества, классные часы и патриотические акции. Главная цель таких мероприятий — сохранить память о выдающемся земляке. В 2023 году на территории школы установили бюст Николая Куимова, возле которого проходят возложения цветов.

Николай Куимов, заслуженный летчик-испытатель первого класса, за свою карьеру освоил более 35 типов самолетов, выполнил сотни сложнейших полетов и внес огромный вклад в развитие отечественной авиации.