Память легендарного земляка Николая Буйнова почтили в Химках

В ходе встречи спикеры раскрыли подробности его участия в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено боям за город Елгава. В один из критических моментов сражения Николай Васильевич лично ликвидировал около 20 солдат и офицеров противника.

Однако главным испытанием стала немецкая контратка, поддержанная бронетехникой. Когда на позиции наших бойцов пошел тяжелый танк, Буйнов, рискуя жизнью, подорвал ее точным броском связки гранат. За это указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».