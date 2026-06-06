Память легендарного летчика Михаила Родионова почтили в Химках

Он отметил: «Михаил Родионов — это пример того, как за короткую жизнь можно вписать свое имя в вечность. Его подвиг учит нас тому, что верность присяге — это ежедневный риск и самопожертвование. Для молодых спортсменов, которые сегодня тренируются на этом стадионе, история жизни летчика-героя должна стать главным моральным ориентиром: в спорте, как и в бою, побеждают те, кто силен духом и бесконечно предан своей стране».

Участникам мероприятия рассказали о героическом пути Михаила Родионова. За службу в годы Великой Отечественной войны он совершил 242 боевых вылета, лично сбил 5 вражеских самолетов. За проявленные отвагу, мужество и самоотверженность Михаилу Родионову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, он удостоен орденов Ленина и Красного Знамени. После лекции участники возложили цветы к бюсту героя на «Аллее Славы».

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул: «Помнить свою историю — значит иметь крепкий внутренний стержень. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают мирное небо над Россией, связь времен ощущается особенно остро. Наши современники на передовой проявляют ту же отвагу, что и Михаил Родионов восемь десятилетий назад». Мероприятие стало частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее ключевая цель — объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России, гордости за свой город и уважения к истории страны.