Память легендарного комдива Виктора Полосухина почтили в Можайске

У мемориала в парке Победы собрались те, для кого имена героев Великой Отечественной войны — не просто строки из учебника. Вахту памяти посвятили 84-й годовщине со дня гибели командира 32-й стрелковой дивизии, Героя Российской Федерации (посмертно) Виктора Полосухина, человека, который стоял насмерть на подступах к Москве.

С приветственным словом на митинге выступил первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский. Среди участников были депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, заместитель директора Бородинского военно-исторического музея Лариса Березовая, депутат окружного совета Нина Истратова, ветераны, юнармейцы и волонтеры. Почтить память героя приехали и делегации из разных городов Московской области.

Особенным гостем вахты памяти стал внук Виктора Полосухина — Игорь Поняков. Он поблагодарил можайцев за то, что имя его деда живет в сердцах людей спустя десятилетия.

Настоятель храма Серафима Саровского из Уваровки, иерей Ярослав Ерофеев провел заупокойную литию по всем павшим воинам. Участники митинга возложили к могиле Виктора Полосухина красные гвоздики как символ глубокой признательности и вечной памяти о герое.