В гимназии № 2 микрорайона Железнодорожный прошло патриотическое событие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню рождения выдающегося композитора Никиты Богословского. Встреча объединила депутата Совета депутатов Балашихи Рустама Фахрисламова, волонтеров, военнослужащих и местных жителей, чтобы почтить память о великом прошлом страны и обсудить ценности, формирующие национальную идентичность.

Учитель истории Анна Русских рассказала участникам о жизни и творчестве Никиты Богословского, родившегося 22 мая 1913 года.

«Он был не только талантливым композитором, но и дирижером, пианистом и публицистом. Его музыка, особенно песни времен Великой Отечественной войны, такие как „Темная ночь“, „Любимый город“ и „Школьный вальс“, стала частью культурного наследия России», — поделилась Анна Русских.

На встрече также обсудили работу волонтерских организаций Балашихи и их вклад в сбор и отправку гуманитарной помощи. В завершение мероприятия Рустам Фахрисламов вручил благодарственные письма и удостоверения сторонникам партии «Единая Россия», отметив их активную гражданскую позицию.

Подобные патриотические события регулярно проходят в школах, домах культуры и библиотеках Балашихи. Они сплачивают жителей, вдохновляют молодежь на изучение истории и мотивируют сообща работать над будущим города и страны.