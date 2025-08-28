Память хоккеиста Валерия Харламова почтили в Солнечногорске

На 74-м километре Ленинградского шоссе прошла памятная церемония, посвященная Валерию Харламову — одному из самых выдающихся игроков в истории советского хоккея. Участники возложили цветы на месте трагической гибели спортсмена и выразили глубокое уважение его спортивному наследию.

Среди присутствующих были начальник Управления физической культуры и спорта администрации округа Игорь Артамонов, тренер по хоккею и директор хоккейного клуба «Стандарт» Максим Морозов вместе со своими воспитанниками, мастер спорта по хоккею, чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Данилов, ветеран спорта по хоккею Владимир Гарев и представители общественности.

«Валерий Борисович — символ несгибаемого характера и блестящего мастерства. Его легендарная тройка с Михайловым и Петровым, невероятные матчи Суперсерии против канадцев и золотые олимпийские победы навсегда вписаны в историю мирового хоккея, а память о нем живет в сердцах всех, кому близки зимние виды спорта», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Валерий Харламов ушел из жизни 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате автокатастрофы. За время карьеры он дважды становился олимпийским чемпионом, восемь раз завоевывал титул чемпиона мира и участвовал в исторических Суперсериях СССР — Канада. В его честь названа детско-юношеская хоккейная школа ЦСКА, а память о великом спортсмене продолжает вдохновлять новые поколения игроков.