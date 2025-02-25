Память героя Великой Отечественной войны Ивана Федорова почтили в Химках

В научно-производственном центре «Фармзащита» в Химках состоялось патриотическое мероприятие в честь дня рождения Героя Советского Союза, полковника, летчика-испытателя 1-го класса Ивана Федорова. Участники встречи узнали о боевом пути прославленного жителя округа, о его заслугах перед страной, а также почтили память.

На мероприятии присутствовали жители округа, сотрудники предприятия и муниципальный депутат Николай Томашов.

«Еще до начала Великой Отечественной войны Иван Федоров участвовал в Гражданской войне в Испании. За мужество его наградили двумя орденами Красного Знамени», — напомнил собравшимся народный избранник.

Участникам рассказали, что с началом войны Федоров стал испытателем новейших советских истребителей, включая ЛаГГ-3. Однако в 1942 году он принял решение отправиться на фронт и лично вступить в бой с врагом.

«Сегодня, когда российские военнослужащие участвуют в специальной военной операции, особенно важно воспитывать дух патриотизма, передавать молодому поколению уважение к истории и осознание значимости подвига наших предков», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Это мероприятие стало частью широкомасштабной патриотической программы, которую уже несколько месяцев реализуют в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что цель проекта — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.