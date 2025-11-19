Память Героя СССР Ивана Панфилова почтили в Волоколамске

В этот день 84 года назад фашисты предприняли наступление на деревню Гусенево, где находился штаб 316-й дивизии. Вражеская артиллерия начала обстреливать деревню.

Иван Васильевич с офицерами штаба вышел на улицу, чтобы выяснить обстановку и организовать оборону. Но не успел сделать и нескольких шагов, как рядом раздался резкий хлопок разрыва мины. Не приходя в сознание, Панфилов умер. 12 апреля 1942 года генерал-майору было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.