Память Героя СССР Ивана Панфилова почтили в Волоколамске

В деревне Гусенево Волоколамского округа 18 ноября состоялось памятное мероприятие. Волоколамцы вместе с «Волонтерами Победы» и юнармейцами почтили память легендарного советского военачальника, Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова.
В этот день 84 года назад фашисты предприняли наступление на деревню Гусенево, где находился штаб 316-й дивизии. Вражеская артиллерия начала обстреливать деревню.
Иван Васильевич с офицерами штаба вышел на улицу, чтобы выяснить обстановку и организовать оборону. Но не успел сделать и нескольких шагов, как рядом раздался резкий хлопок разрыва мины. Не приходя в сознание, Панфилов умер. 12 апреля 1942 года генерал-майору было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В годовщину гибели комдива, волоколамцы почтили память Ивана Панфилова и возложили цветы к памятному знаку на месте его гибели.
