Память героя СССР Александра Балясникова почтили хоккеисты Ленинского округа

В спортивном комплексе «Молоково» Ленинского городского округа прошел детский хоккейный турнир, посвященный памяти героя Советского Союза, генерал-майора милиции Александра Балясникова. Участниками соревнований стали ребята в возрасте от семи до восьми лет из спортивных школ Долгопрудного, Подольского, Мытищинского округов, а также воспитанники местных учреждений.

Турнир организовал Совет ветеранов МВД России. Почетными гостями соревнования стали представители регионального Совета ветеранов органов внутренних дел, ветераны боевых действий, а также представитель Московской областной организации «Динамо».

«Через хоккей мы учим детей взаимовыручке, дисциплине и умению бороться до конца. А имя Александра Балясникова, настоящего героя, служит для них нравственным ориентиром, примером истинного мужества и патриотизма», — сказала председатель Совета ветеранов ОВД ГУ МВД России по Московской области Людмила Исаенко.

Ленинский городского округ на соревнованиях представила команда, которую подготовили тренеры Академии хоккея имени Алексея Касатонова. Занимаются ребята в спортивном комплексе «Молоково». Победителям и призерам турнира вручили заслуженные награды.