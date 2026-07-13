Память Героя Советского Союза Владимира Владимирова почтили в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В спортивном комплексе «Планерная» состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Владимирова. Участниками встречи стали жители округа, общественники и представители депутатского корпуса.

В спортивном комплексе «Планерная» прошло памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Химок Владимира Владимирова. Встреча состоялась в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Участникам рассказали о боевом пути лейтенанта Красной Армии, его подвиге и вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске, установленной на территории спортивного комплекса.

«У каждого города есть люди, которыми гордятся многие поколения. Владимир Владимиров посвятил свою жизнь служению Родине. Его мужество, стойкость и верность долгу продолжают вдохновлять людей и сегодня», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«За каждой памятной датой стоит человеческая судьба. Важно рассказывать об этих людях, чтобы молодежь знала своих героев и понимала, какой ценой была завоевана Победа», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский подчеркнул, что в муниципалитете регулярно проходят памятные и культурные мероприятия, которые знакомят жителей с историей округа и помогают сохранить память о подвиге защитников Отечества.