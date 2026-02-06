Память Героя Советского Союза Александра Матросова почтили в Химках

В Химках прошли акции к 102-летию со дня рождения Александра Матросова. Серию встреч организовали для связи поколений и сохранения исторической памяти.

5 февраля тематическую беседу провели в Аэрокосмическом лицее. Ученикам и педагогам рассказали о жизни и подвиге солдата, а также о цене Победы. После этого состоялась викторина по истории Великой Отечественной войны.

«Важно не просто называть имена героев, а помогать молодежи осмысливать их поступки. Подвиг Матросова — это пример личной ответственности за судьбу товарищей и страны», — отметила депутат Галина Болотова.

Во время наступления в 1943 году Александр Матросов закрыл телом амбразуру вражеского дзота. Это позволило подразделению продвинуться вперед. Его имя стало символом героизма, а бойцов, повторивших подобный подвиг, стали называть «матросовцами».

«Когда молодые люди воспринимают подвиг как личный выбор человека, формируется чувство ответственности за будущее страны. В этом смысл наших встреч», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

В Химках годами развивают систему патриотического воспитания. Регулярные встречи, беседы и викторины помогают сохранять историческую память и укреплять связь между поколениями. Особое внимание уделяют работе со школьниками, чтобы история служила основой для разговоров о гражданственности.