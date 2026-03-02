Память Героя России Виктора Полосухина почтили в Можайске

В Можайском округе отметили 122-ю годовщину со дня рождения легендарного комдива Виктора Полосухина. В честь героя собрались ветераны, родственники и представители общественных организаций.

На встречу приехала делегация ветеранов из Кубинки во главе с Олегом Кузнецовым, а также представители Томского землячества в Москве. Почетным гостем стал внук комдива Виктор Поняков с супругой Юлией Евтух. Гостей встречали председатель совета ветеранов Можайского округа Нина Истратова и члены президиума.

Участники посетили место гибели Полосухина в Долине Славы и возложили цветы. Экскурсию в музее истории города воинской славы провел Дмитрий Писаренко. На ней присутствовали военнослужащие местной части. Живые цветы появились и у могилы героя в некрополе Парка Победы.

В октябре 1941 года бойцы 32-й дивизии под командованием Виктора Полосухина остановили фашистов на Бородинском поле на шесть суток. В ноябре они держали оборону на Акуловском рубеже под Кубинкой. А 20 января 1942 года дивизия освободила Можайск. Сам комдив погиб 18 февраля 1942 года при освобождении можайской земли. Звание Героя России ему присвоили посмертно в августе 2021 года.

«В нашем округе нет людей, которые не знали бы о подвиге Полосухина. В школах и детсадах есть экспозиции в музеях Боевой славы. Мы благодарны администрации за поддержку в проведении таких встреч. Память о герое будет жить вечно», — отметила Нина Истратова.