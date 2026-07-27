Память героя Отечественной войны Дениса Давыдова почтили в Можайске

В музее-заповеднике «Бородинское поле» прошел торжественный церемониал, посвященный памяти поэта, партизана и героя войны 1812 года. Мероприятие началось у памятного знака на месте родовой усадьбы в селе Бородино, где прошло его детство.

С приветственным словом выступили директор музея Игорь Корнеев и благочинный Можайского церковного округа Иоанн Лобода. В церемонии участвовали гости музея, местные жители и гусары.

В память о поэте-партизане прозвучали его стихи под авторскую музыку в исполнении Александра Смирнова. Завершился церемониал возложением цветов к памятному знаку.

Денис Давыдов — генерал-лейтенант, герой войны, писатель и поэт «пушкинской плеяды». Его имя навсегда связано с Бородинским полем.

Вечером гостей ждала творческая программа «От маневра к вальсу: вечер в усадьбе Дениса Давыдова». Гостей ждали игра на пианино и выступление солистки Московского музыкального театра «Амадей» Марии Батовой, а также полуфиналистки конкурса «Женщина-герой» Ольги Марушевской. Александр Смирнов исполнил романсы, а артисты «НастиКо-шоу» показали театрализованную постановку.

В рамках памятной даты также прошел шахматный турнир «Детский летний кубок Бородинского музея».