Память героя Отечественной войны 1812 года почтили в Лыткарине

День памяти светлейшего князя Александра Чернышева, одного из первых и самых успешных русских военных разведчиков, генерал-адъютанта и государственного деятеля Российской империи, прошел в муниципалитете. Лыткаринцы возложили цветы к памятнику и почтили героя минутой молчания.
После Отечественной войны Александр Чернышев 25 лет исполнял обязанности военного министра. Имя выдающегося полководца неразрывно связано с Лыткарино — он был владельцем усадьбы, а его прах покоится в храме Петра и Павла.
«Уникальный человек, первый разведчик в нашей истории. Благодаря таким людям наша страна продолжает быть независимой и великой», — отметил глава городского округа Константин Кравцов.
Горожане бережно сохраняют память о великом соотечественнике. В 2012 году был открыт памятник герою, в 2021 году завершили реставрацию главного дома усадьбы. В этом году проведут благоустройство нового сквера в историческом парке. Там появятся амфитеатр и розарий, зоны отдыха, шахматные столы, пункт буккроссинга и бюст первого владельца усадьбы Никиты Зотова.
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