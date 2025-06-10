Сегодня 09:44 Память героя Отечественной войны 1812 года почтили в Лыткарине 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лыткарино Подмосковье

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Лыткарино

День памяти светлейшего князя Александра Чернышева, одного из первых и самых успешных русских военных разведчиков, генерал-адъютанта и государственного деятеля Российской империи, прошел в муниципалитете. Лыткаринцы возложили цветы к памятнику и почтили героя минутой молчания.

После Отечественной войны Александр Чернышев 25 лет исполнял обязанности военного министра. Имя выдающегося полководца неразрывно связано с Лыткарино — он был владельцем усадьбы, а его прах покоится в храме Петра и Павла.

«Уникальный человек, первый разведчик в нашей истории. Благодаря таким людям наша страна продолжает быть независимой и великой», — отметил глава городского округа Константин Кравцов.

Горожане бережно сохраняют память о великом соотечественнике. В 2012 году был открыт памятник герою, в 2021 году завершили реставрацию главного дома усадьбы. В этом году проведут благоустройство нового сквера в историческом парке. Там появятся амфитеатр и розарий, зоны отдыха, шахматные столы, пункт буккроссинга и бюст первого владельца усадьбы Никиты Зотова.