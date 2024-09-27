Память героя-летчика Виктора Петрова почтили в Зарайске

Памятное мероприятие в честь героя-летчика Виктора Петрова прошло в деревне Ильицино. Его самолет разбился в этом районе в годы Великой Отечественной войны.

Советский истребитель МиГ-3 под управлением Виктора Петрова сбили в деревне Ильицино 23 сентября 1942 года. Спустя десятки лет поисковый отряд из Коломны провел работу по обнаружению останков.

С тех пор это место стало памятным. Мемориальную доску здесь установили ветераны Зарайского районного отделения «Боевое братство».

Каждый год в деревне проводят памятное мероприятие. Начинается оно в Спасском храме с лития по погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Этот год не исключение. Вместе с ветеранами боевых действий, юнармейцами, школьниками почтили память павшего героя», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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