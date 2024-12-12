Митинг к 83-й годовщине битвы под Москвой прошел в Солнечногорске

Торжественное возложение цветов к памятнику «Воину-освободителю» в честь 83-летия со дня освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских оккупантов состоялось на Советской площади. Почтили память героев глава городского округа Константин Михальков, первые лица администрации и другие почетные гости.

В мероприятии также приняли участие городской прокурор Артем Шишов, почетный гражданин муниципалитета Сергей Волошнюк, заместители главы, депутаты местного совета депутатов, представители благочиния, общественных организаций, юнармейцы и жители.

«Ровно 83 года назад, 12 декабря 1941 года в пять часов утра, советские войска освободили наш родной город от фашистских захватчиков. Это была важная веха в Великой Отечественной войне. Разгром врага под Москвой стал началом поворота в ходе войны, когда был окончательно развеян миф о непобедимости фашистской армии», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.