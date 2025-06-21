Память героев войны почтят на площади Победы в Ногинске 22 июня

Жители Ногинска соберутся 22 июня, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. В четыре утра на площади Победы пройдет патриотическая акция, на которой участники возложат цветы к мемориалам и зажгут свечи.

У Вечного огня соберутся студенты, школьники и юнармейцы, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу Родины. В этот знаменательный день в небо выпустят белых голубей, символизирующих мир и надежду. Каждая зажженная свеча станет свидетельством того, что память о подвигах защитников не угаснет.

Мероприятие станет важным напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти и уважения к тем, кто сражался за мирное будущее. Ожидается, что в акции в Богородском городском округе примут участие сотни людей, которые не останутся равнодушными к этой значимой дате.