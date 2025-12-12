Память героев войны почтили в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, приуроченное к 84-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Более ста жителей Серебряно-Прудского округа собрались вместе, чтобы отметить два значимых события: престольный праздник иконы Божией Матери «Знамение» и день, когда их земля вновь обрела свободу.

«Сегодня для нашего округа это особенно важное событие. Мы отмечаем престольный праздник иконы Божией Матери „Знамение“. Интересно, что именно в эти декабрьские дни 1941 года наш район был освобожден от фашистских оккупантов», — сообщил глава округа Олег Павлихин.

Торжественная церемония началась с возложения цветов к Братской могиле, где покоятся останки защитников, павших в ожесточенных боях за Серебряные Пруды в декабре 1941 года. История этого места полна значимости. 7 декабря 1941 года части 322-й Горьковской стрелковой дивизии сражались за освобождение поселка, выбивая хорошо укрепленный вражеский гарнизон.

Первоначально павшие герои были похоронены в разных селах, но в 1952 году их останки были перенесены в единое захоронение в центре поселка. Позже на этом месте был установлен гранитный памятник. После возложения цветов состоялся крестный ход к мемориалу Великой Отечественной войны, где духовенство провело благодарственный молебен.