Память героев Великой Отечественной войны почтили в Солнечногорске

В рамках акции «Огненные картины войны», организованной партией «Единая Россия», прошла трогательная церемония зажжения свечей. Кроме того, Солнечногорск стал завершающим пунктом ежегодного автопробега «Помним имя твое, солдат!», участники которого привели в порядок воинские захоронения по всему маршруту.

В 03:30 у мемориала «Вечная слава героям-солнечногорцам» на Советской площади собрались участники автопробега, заместители главы округа Нодар Бощеван и Александр Сорокин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, а также представители поисковых отрядов, активисты МГЕР и волонтеры.

Все они пришли зажечь свечи в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу Родины.