Память героев Великой Отечественной войны почтили в Солнечногорске
В рамках акции «Огненные картины войны», организованной партией «Единая Россия», прошла трогательная церемония зажжения свечей. Кроме того, Солнечногорск стал завершающим пунктом ежегодного автопробега «Помним имя твое, солдат!», участники которого привели в порядок воинские захоронения по всему маршруту.
В 03:30 у мемориала «Вечная слава героям-солнечногорцам» на Советской площади собрались участники автопробега, заместители главы округа Нодар Бощеван и Александр Сорокин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, а также представители поисковых отрядов, активисты МГЕР и волонтеры.
Все они пришли зажечь свечи в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу Родины.
«Вечная память героям! Мы склоняем головы перед их подвигом. Пусть их мужество и самоотверженность всегда будут для нас примером. Мы обязаны хранить эту память и передавать ее подрастающему поколению, потому что забыть подвиг ценою в жизнь невозможно. Спасибо всем, кто пришел в этот ранний час, чтобы отдать дань уважения. Спасибо организаторам и участникам автопробега за их важную миссию», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.
Участники мероприятия создали из зажженных свечей символическую картину в форме звезды и чисел 1941 и 1945, возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.