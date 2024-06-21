Память героев Великой Отечественной войны почтили в Химках

Митинг у памятника «Воинам — кирилловцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» прошел в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Мероприятие провели в преддверии Дня памяти и скорби.

Муниципальный депутат Глеб Демченко вместе с членами общественных и молодежных организаций и активными жителями собрались, чтобы традиционно вспомнить тех, кто доблестно защищал родину в годы войны.

«Сохранить память о войне, о подвиге нашего народа, защитить ее от нападок и искажений и передать потомкам — наш священный долг», — отметил Глеб Демченко.

Память героев почтили минутой молчания. Затем участники акции возложили цветы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».