Память героев Великой Отечественной войны почтили в Химках

22 июня в Центральной детской школе искусств в Химках прошел творческий вечер, посвященный Дню памяти и скорби. Участники исполнили музыкальные и поэтические произведения о событиях начала Великой Отечественной войны.

В зале школы искусств собрались учащиеся, преподаватели и жители города. Вечер был посвящен памяти первых часов Великой Отечественной войны и людям, которые пережили начало боевых действий. Со сцены звучали произведения военных лет, ставшие частью культурной памяти страны.

«Для людей искусства 22 июня остается датой, которая глубоко отражается в творчестве. Музыка и поэзия военного времени стали документом человеческих чувств и помогли людям выстоять в тяжелых условиях. Исполняя эти произведения сегодня, мы чувствуем боль и силу духа наших предков», — сказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

В программе прозвучали инструментальные номера и песни военных лет. Их исполнили ученики и педагоги школы. Участники подчеркнули, что такие встречи помогают сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению.

«Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают страну, связь поколений ощущается особенно ясно. Они продолжают дело тех, кто встал на защиту Родины в 1941 году. Важно воспитывать уважение к истории и передавать его молодежи», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что подобные творческие вечера являются частью постоянной работы в городе. По его словам, такие инициативы направлены на укрепление общих ценностей и сохранение исторической памяти среди жителей.