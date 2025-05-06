Память героев Великой Отечественной войны почтили в деревне Покровское в Истре

У мемориала в деревне Покровское жители почтили память героям Великой Отечественной войны. Его организовали сотрудники Дома культуры.

Пришли на мероприятие жители, школьники, учителя и почетные гости. Дети прочитали стихотворения посвященные Великой Отечественной, а творческие коллективы исполнили патриотические песни. После торжественной части почтили память погибших героев минутой молчания, а затем возложили цветы.

Подобные митинги проходят по всему муниципальному округу Истра в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Принимают участие депутаты, сотрудники государственных учреждений, школьники, работники культуры, медики, жители муниципального округа Истра.

До этого все памятники, братские могилы и монументы тщательно готовили к празднику: ремонтировали, очищали, красили и реставрировали цветники. Всего в округе более 100 подобных мест.