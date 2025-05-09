Память героев Великой Отечественной войны почтили на Братском кладбище в Балашихе

На Братском кладбище в Балашихе прошла торжественная церемония, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, руководитель местного Комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, а также военнослужащие, депутаты, представители духовенства, ветераны и жители города.

Участники церемонии почтили павших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Вечная память павшим воинам 1941-1945». Прозвучал оружейный салют, символизирующий вечную благодарность героям.

Братское кладбище, основанное на месте захоронения солдат, погибших в годы войны, стало священным местом для балашихинцев. В 1960 году здесь был открыт мемориальный комплекс, созданный по проекту Михаила Аникеева — заслуженного художника РСФСР, фронтовика, кавалера Ордена Отечественной войны второй степени и почетного гражданина Балашихи.

Церемония на Братском кладбище стала важным событием, объединившим разные поколения в стремлении сохранить память о подвиге советского народа и передать ее как завет мужества и любви к Родине.