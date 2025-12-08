Память героев в День воинской славы России почтили в Зарайске

5 декабря — одна из ключевых дат в календаре воинской славы России, день, когда страна отмечает начало героического контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. В этот день Зарайск не остался в стороне, приняв участие в общенациональной акции памяти.

Торжественная церемония, посвященная этому историческому событию, прошла у городского мемориала. Более восьми десятилетий назад, 5 декабря 1941 года, на заснеженных подступах к столице, в условиях тяжелой зимы, началась операция, которая ознаменовала собой переломный момент в Великой Отечественной войне.

«Эта битва стала поворотным моментом не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, продемонстрировав беспрецедентную стойкость и мужество советских воинов, отстоявших Москву ценой неимоверных усилий и жертв», — поделились организаторы.

В знак уважения и скорби прошла минута молчания. После этого к мемориалу возложили живые цветы.