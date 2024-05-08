Память героев увековечили на фасаде лицея №7 в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:45 Память героев увековечили на фасаде лицея №7 в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Торжественное открытие мемориальной доски в честь учеников-героев, погибших при исполнении воинских обязанностей, состоялось в лицее № 7 в Солнечногорске. Помощь в создании мемориальной доски оказал руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.

В церемонии приняли участие ветераны Солнечногорского отделения «Боевое Братство», представители военного комиссариата округа, ученики старших классов и педагоги, семьи участников СВО, а также неравнодушные жители округа.

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«Память о героях — это не только обязанность, но и священный долг каждого из нас. Пусть их подвиг будет всегда в наших сердцах и напоминает о цене мира и свободы», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На памятной доске высечены 28 имен учеников лицея № 7, погибших в боях за родину во времена Великой Отечественной войны. Здесь же имена современных героев — Анатолия Шумова, Эмиля Гурбанова и Михаила Морозова.

Анатолий Шумов учился в лицее с 1982 по 1984 годы. За мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в 1988 году, он был награжден орденом Красной Звезды посмертно.

Эмиль Гурбанов учился в лицее с 2007 по 2016 годы. Он погиб 16 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно.

Михаил Морозов окончил лицей № 7 в 2020 году. Он погиб 5 июля 2023 года в ходе специальной военной операции. Награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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